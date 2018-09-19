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За полгода члены ОНК подали в ФСИН 950 обращений по жалобам заключенных

Первый замдиректора службы Анатолий Рудый также добавил, что за этот период членами Общественной наблюдательной комиссии были проведены 4902 индивидуальные беседы с подозреваемыми

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) подали 950 заключений и обращений в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) после индивидуальных бесед с заключенными за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщил первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

"За первое полугодие членами ОНК были проведены 4902 индивидуальные беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях УИС. Принято в установленном порядке 537 жалоб и заявлений. По результатам посещений от членов ОНК поступило 950 заключений, предложений и обращений", - сказал он.

По словам Рудого, всего за первое полугодие 2018 года члены ОНК посетили СИЗО и колонии 1557 раз. При этом в 50% посещений удалось обеспечить их сопровождение. Он отметил, что именно ОНК обладает наиболее широкими полномочиями в части посещения мест принудительного содержания.

Замдиректора ФСИН назвал самые активные регионы по посещению заключенных членами ОНК. Среди них Москва, Свердловская, Кировская, Иркутская, Челябинская, Ростовская области, Республики Мордовия и Башкортостан, Красноярский край.

По словам Рудого, ФСИН также сотрудничает и с прокуратурой. "В 2017 году работниками прокуратуры было организовано 3032 посещения учреждений, а за первое полугодие 2018 года - 2023 посещения. Органами прокуратуры в 2017 году в адрес службы направлено 18 тыс. актов прокурорского реагирования о недопущении нарушений законности и привлечению к различным видам ответственности 6,4 тыс. сотрудников", - добавил он.

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