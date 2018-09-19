Свыше 650 тыс. семей могут получить выплату на первого ребенка в течение трех лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 650 тыс. российских семей могут получить выплату в связи с рождением первого ребенка, на эти цели в проекте федерального бюджета предусмотрено 168,2 млрд рублей на три года. Об этом заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Финансовое обеспечение субвенций регионам на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка заложено 168,2 млрд рублей. Мы ожидаем, что за три года такие выплаты получат не менее 657 тыс. российских семей, - сказала Голикова. - На субсидии регионам на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей будет направлено - 115,7 млрд рублей, такую денежную выплату получат 205,9 тыс. семей".