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Свыше 650 тыс. семей могут получить выплату на первого ребенка в течение трех лет

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на эти цели предусмотрено 168,2 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 650 тыс. российских семей могут получить выплату в связи с рождением первого ребенка, на эти цели в проекте федерального бюджета предусмотрено 168,2 млрд рублей на три года. Об этом заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Финансовое обеспечение субвенций регионам на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка заложено 168,2 млрд рублей. Мы ожидаем, что за три года такие выплаты получат не менее 657 тыс. российских семей, - сказала Голикова. - На субсидии регионам на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей будет направлено - 115,7 млрд рублей, такую денежную выплату получат 205,9 тыс. семей".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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