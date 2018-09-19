Прокуроры представили ФСИН 130 актов по выявленным нарушениям прав заключенных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуроры по результатам проверок после ЧП в ярославской колонии внесли 130 актов прокурорского реагирования Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом сообщил начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры опрошено свыше 300 осужденных и лиц, содержащихся под стражей. По каждому заявлению о применении незаконных методов воздействия организованы проверки. По фактам выявленных нарушений внесено более 130 актов прокурорского реагирования. Директору ФСИН по фактам применения в пенитенциарных учреждениях незаконных методов воздействия внесено два представления об исправлении нарушений закона", - сказал он.

Помимо проверок в Ярославской и Брянской областях проведены проверки исправительных учреждений в Мордовии и Тульской области. "Проводится проверка в Свердловской области, запланирован ряд выездов и в другие регионы", - сказал он. Всего, по словам Макарова, по фактам применения насилия к осужденным возбуждено 15 уголовных дел, 13 из них - по нарушениям в ярославских и брянской колониях.

Макаров отметил, что, несмотря на ежегодное уменьшение числа лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, количество нарушений со стороны работников этих учреждений по-прежнему велико. По его словам, за прошлый год в органы прокуратуры поступило более 2,3 тыс. жалоб на недозволенные меры воздействия на заключенных.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил подчиненным провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний и при наличии оснований - инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц. Кроме того, он обязал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и прокуроров, с ними согласившихся.