{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал акции Грудинина в "Совхозе им. Ленина"

По словам адвоката бывшей супруги бизнесмена Елены Бойцовой, ценные бумаги - актив, подлежащий разделу
Павел Грудинин Александр Щербак/ТАСС
Павел Грудинин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Все акции предпринимателя Павла Грудинина в ЗАО "Совхоз имени Ленина" были арестованы по решению Видновского городского суда Московской области в рамках раздела имущества с бывшей женой бизнесмена Ириной Грудининой.

Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на адвоката Елену Бойцову, которая представляет интересы Ирины Грудининой.

По словам Бойцовой, всего было арестовано 1,933 миллиона акций. Адвокат добавила, что ценные бумаги являются активом, подлежащим разделу между бывшими супругами.

Ранее сообщалось, что Павел и Ирина Грудинина развелись в июле.

Теги
РоссияГрудинин, Павел Николаевич
На пропаганду здорового образа жизни в 2019 году планируется направить 754 млн рублей
В 2020 году на эти цели выделят 892 млн рублей
Читать полностью