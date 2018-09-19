Суд арестовал акции Грудинина в "Совхозе им. Ленина"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Все акции предпринимателя Павла Грудинина в ЗАО "Совхоз имени Ленина" были арестованы по решению Видновского городского суда Московской области в рамках раздела имущества с бывшей женой бизнесмена Ириной Грудининой.

Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на адвоката Елену Бойцову, которая представляет интересы Ирины Грудининой.

По словам Бойцовой, всего было арестовано 1,933 миллиона акций. Адвокат добавила, что ценные бумаги являются активом, подлежащим разделу между бывшими супругами.

Ранее сообщалось, что Павел и Ирина Грудинина развелись в июле.