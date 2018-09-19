Фонд развития туризма Армении запустит проект для туристов из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития туризма Армении совместно с Комитетом по туризму министерства экономического развития Армении подготовил проект "Русский след" для путешественников из России. Новый туристический продукт будет доступен уже в этом году, сообщил в среду на пресс-конференции в петербургском пресс- центре ТАСС директор Фонда развития туризма Армении Ара Хзмалян.

"Мы хотим, чтобы русские люди, приезжающие в Армению, лучше знали армянскую страницу своей истории. Русский след очень значителен на нашей земле, и продукт построен таким образом, чтобы, осознавая наследие собственной культуры, россияне имели возможность познать армянские культурные объекты и туристическую привлекательность Армении", - рассказал он.

Целевой туристический продукт разработан на основе научных экспедиций Российской международной академии туризма и Армянского института туризма. В описании проекта говорится, что он предполагает "совмещение статуса "следопыта" с посещением национальных достопримечательностей, дегустацией местной кухни, армянских вин и коньяка, прогулками по природе, участием в мастер-классах национальных ремесел, кухни, танцев".

В список мест, где можно найти русский след на армянской земле, вошли объекты Эриванской крепости, церковь Николая Чудотворца в селе Амракиц, горы и ущелья, которые сохранили память о событиях, связанных с известными личностями русской истории, а также музеи, где выставлены произведения русских художников.

Турист, который заинтересуется "Русским следом", сможет выбрать индивидуальное или групповое путешествие, цена и маршрут будут зависеть от длительности поездки и от условий, которые он выберет. "Предложение составлено исходя из того, что русские любят познавательный туризм", - отметил Хзмалян. По его словам, в турпоток из России в Армению увеличился почти на 19%.

Некоторые туроператоры уже включили "Русский след" в свои предложения, его официальная презентация в России назначена на 21 сентября.