Более 11 тыс. москвичей получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат более 11 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны к 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующий проект распоряжения столичного правительства опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

"Единовременную материальную помощь в связи с 77-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой получат 11 348 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сумма выплаты составит 10 тыс. рублей", - говорится в материалах.

Среди получателей единовременной матпомощи числятся участники обороны столицы, воины, награжденные медалью "За оборону Москвы", труженики тыла, строители оборонных рубежей под Москвой, рабочие предприятий, служащие и сотрудники учреждений столицы и те, чьи школьные и студенческие годы пришлись на период с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

На эти меры из городского бюджета выделено 113 480 тыс. рублей.

Битва под Москвой считается самой масштабной во Второй мировой войне. Именно здесь гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой стал одним из поворотных моментов в ходе войны.

Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный - с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступление - с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 года, и общее наступление советских войск - с 8 января по 20 апреля 1942 года.