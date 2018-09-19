ОНФ передал правительству более 400 предложений по 12 национальным проектам и программам

"Мы продолжаем взаимодействовать с кабмином. Эксперты ОНФ направили более 400 предложений по разработке нацпроектов и программ в рамках майского "суперуказа" и уже получили обратную связь - часть наших идей учтены в проектах документов. Авторами инициатив Народного фронта являются эксперты, активисты из регионов и обычные граждане, которые представили свое видение решения важных для страны и ее граждан вопросов в области здравоохранения, образования, городской среды, качества автомобильных дорог и других", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в правительство РФ более 400 предложений, касающихся 12 национальных проектов и программ, разрабатываемых в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

Он также добавил, что предложения продолжают формироваться, в правительство будут направлены дополнения.

По словам Анисимова, после утверждения правительственных планов мероприятий по реализации нацпроектов Народный фронт сформирует свои дорожные карты по контролю за их реализацией и создаст группы мониторинга в регионах.

"Всю собранную нашими экспертами и активистами информацию о реализации майского указа на местах мы будем направлять в правительство еще до того, как кабмин доложит президенту об исполнении его поручений. Этот формат работы является чем-то вроде нулевого цикла подготовки документов, оперативной обратной связи от людей", - заключил Анисимов.