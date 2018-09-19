Власти Омской области в полтора раза увеличили план на 2018 год по строительству ФАПов

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Омская область за счет федеральной поддержки построит в 2018 году в удаленных сельских населенных пунктах 21 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), что в полтора раза больше ранее запланированного на этот год количества новых ФАПов. Об этом в среду сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Андрей Стороженко.

"В 2018 году по поручению губернатора мы начали реализацию масштабной программы по строительству современных модульных ФАПов в муниципальных районах области. Предварительно нашими специалистами был проведен мониторинг текущего состояния ФАПов, в каждом районе определена потребность в новом медучреждении. Только в этом году планируется поставить 21 новый фельдшерско-акушерский пункт. Все они будут укомплектованы медицинскими работниками и оборудованием", - сказал Стороженко.

Он уточнил, что ранее в этом году планировалось построить в регионе 14 ФАПов. Еще семь пунктов удастся возвести за счет федеральной поддержки. "Всего на строительство этих семи ФАПов выделено 46,2 млн рублей, из которых 35 млн рублей - федеральные средства и 11,2 млн рублей - софинансирование из областного бюджета", - отметил врио министра.

По словам Стороженко, в регионе принята трехлетняя программа, в рамках которой построят более 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит обеспечить медицинской помощью жителей всех сельских населенных пунктов, в которых проживает более 1,5 тыс. человек.

Врио главы омского минздрава сообщил, что для обеспечения сельских медицинских учреждений квалифицированными кадрами регион выплачивает подъемные в размере 500 тыс. рублей. В этом году эту выплату получат 50 молодых специалистов, которые должны будут проработать на селе не менее пяти лет.

В Омской области, северная часть которой покрыта тайгой, а дороги зачастую непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 245 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводит процедуры. В деревнях с населением до 100 человек с 2011 года создано 459 хозяйств, в которых социально активные люди обучены навыкам оказания первой помощи при внезапных, опасных для жизни заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях до момента прибытия медиков.