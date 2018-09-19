Участок Филевской линии московского метро закроют для ремонта в выходные

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют для ремонта в ближайшие выходные 22 и 23 сентября. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров. Работа станции "Кунцевская" будет организована только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии. В обычном режиме этот участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 24 сентября, в 5:30 утра.

В удлиненное 48-часовое технологическое окно планируется демонтировать часть старых ограждений наземного участка Филевской линии для последующей установки новых шумозащитных экранов, провести строительные работы в вестибюлях станций "Филевский парк", "Багратионовская" и "Кунцевская", а также уложить новые трубопроводы и смонтировать новую кабельную трассу под путями. Также службы метрополитена во время закрытия участка линии обновят путевую инфраструктуру: заменят рельсы, подрельсовые подкладки, проверят работоспособность оборудования перед наступлением осенне-зимних холодов. Выполнить эти виды работ невозможно без временной приостановки движения поездов на линии.

На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.