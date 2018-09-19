Команды из 15 регионов России поучаствуют в регате судов на солнечных батареях в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Команды из 15 регионов России примут участие в инженерных соревнованиях "Солнечная регата" в Грозном 21-23 сентября. Участники будут состязаться на экологически чистых лодках, работающих на солнечной энергии, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"С 21 по 23 сентября 2018 года на "Грозненском море" состоится "Солнечная регата" - международные инженерные соревнования, где команды молодых талантливых инженеров, студентов и школьников состязаются в скорости, маневренности и выносливости на экологически чистых лодках, движущихся за счет солнечной энергии. В регате примут участие команды из 15 регионов России", - говорится в сообщении.

"Стратегическая цель "Солнечной регаты" - популяризация инженерного творчества и современных экологических технологий. Это не просто соревнования между молодыми инженерами. Мы стремимся воспитать "специалистов будущего", обладающих технической грамотностью и способных свободно ориентироваться в новейших тенденциях и технологиях. Участие в соревнованиях доступно всем, кто интересуется судостроением, экотехнологиями и заботится о сохранении чистой воды для будущих поколений", - приводит пресс-служба слова президента оргкомитета соревнований Евгения Казанова.

По итогам соревнований также пройдет форум "Возобновляемая энергетика на водном транспорте" и встреча педагогов центров детского творчества и центров профориентации. Мероприятия приурочены к празднованию 200-летия основания города Грозного, которое отмечается 5 октября.

"Солнечная регата" - первые в России инженерные соревнования, в ходе которых команды участников разрабатывают, конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств на солнечных батареях.