Российские военные раздали жителям провинции Алеппо почти 2 тонны продовольствия

ТАСС, 19 сентября. Российские военные в рамках гуманитарной акции в течение дня раздали сирийцам 450 продовольственных наборов, общий вес которых составил около 2 тонн. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хаклая провинции Алеппо. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны", - сказал он.
"Также зафиксирован обстрел северо-восточных окраин населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб", - добавили в Минобороны, призвав командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.