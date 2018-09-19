СМИ: Финляндия намерена построить на границе с РФ заграждение для защиты от чумы свиней

ТАСС, 19 сентября. Власти Финляндии намерены возвести заграждение на границе с Россией, чтобы предотвратить угрозу проникновения на территорию страны африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в среду сообщает финская телекомпания Yle.

Забор из стальной сетки должен стать преградой для диких кабанов, которые могут быть носителями АЧС, от которой страдают также домашние свиньи. Это заболевания скота выявлено в России в двухстах километрах от финской границы. В Финляндии случаи АЧС пока не зафиксированы.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо, а в будущем возможно увеличение числа его разновидностей.