Форум молодых лидеров стран ШОС открывается в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Активисты из России, Китая, Индии, Белоруссии, Пакистана и других стран собираются в Хабаровске на форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили ТАСС в хабаровской региональной организации Российский союз молодежи.
"Участие во II Форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества примут около 200 человек, половина из них - активисты из Китая, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Белоруссии", - сказали в организации.
Организаторами форума выступают Российский союз молодежи, Россотрудничество, Молодежный совет ШОС, правительство Хабаровского края. Мероприятие направлено на расширение и укрепление международного молодежного сотрудничества, изучение опыта работы молодежных структур разных стран.
Во время форума будет создано единое интерактивное информационное пространство молодежи России и других стран ШОС - сайт на нескольких языках, он будет аккумулировать всю актуальную для молодых лидеров информацию.
На заседаниях и сессиях участники обсудят вопросы развития молодежной общественной дипломатии, сотрудничества с образовательными институтами и институтами развития Дальнего Востока России, продвижения компаний и проектов на региональные рынки стран ШОС.
Первый форум молодых лидеров стран ШОС прошел в Омске в 2016 году.