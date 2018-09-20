В восьми школах Пензенской области впервые открылись футбольные классы

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области приступили к реализации пилотного проекта по созданию футбольных классов в школах региона. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

"По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в восьми школах региона с начала учебного года созданы специальные классы для детей, увлеченных футболом. Этот проект, реализуемый в год проведения ЧМ по футболу и столетия пензенского футбола, нацелен на то, чтобы вывести детский и юношеский спорт в регионе на более высокий уровень", - отметил Ягов.

Четыре футбольных класса открыты в школах Пензы, еще по одному - в образовательных учреждениях Каменки, Кузнецка, Нижнего Ломова и Сердобска. В них занимаются более 170 школьников. Они сочетают учебный процесс с тренировками по футболу на пришкольных спортивных площадках.

"Программа футбольных классов рассчитана на четыре года и ориентирована на школьников, начиная с пятого класса. Планируется, что дети не менее шести раз в течение учебного года будут выезжать для участия на различные соревнования <...> Проект ориентирован на детей, увлеченных футболом, причем не обязательно, чтобы они имели серьезные спортивные навыки", - добавил собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе минобразования региона, в каждой из восьми школ создана ставка педагога дополнительного образования, который занимается с детьми футболом. Тренировки также планируется проводить на поле стадиона "Зенит", реконструированного к ЧМ по футболу и включенного в число тренировочных площадок команд-участниц первенства.