Матвиенко: РФ добилась видимых результатов в деле поддержки женского предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские власти и бизнес активно способствуют развитию женского предпринимательства, в этой сфере достигнуты ощутимые результаты. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на встрече двадцатки, проходящей в рамках второго Евразийского женского форума.

"Российское государство, бизнес активно поддерживают развитие женского предпринимательства. И нужно сказать, что на сегодня мы уже добились в этом определенных и значимых результатов. России есть что предъявить в этом плане", - сказала она.

Матвиенко отметила, что в РФ "доля предприятий, созданных женщинами, например, в обрабатывающем производстве, составляет уже 32%". Спикер констатировала при этом, что сейчас "в обществе существуют такие стереотипы", когда под женским предпринимательством подразумевается бизнес в сфере услуг. Но, продолжила Матвиенко, сейчас женщины в РФ "также успешно осваивают сферу информационных технологий".

Как отметила со своей стороны заместитель генерального директора Международной организации труда Дебора Гринфилд, никогда прежде защита равенства полов не имела такой поддержки на международном уровне, как сейчас.

При этом она призвала обратить внимание на инициативы отдельных стран, "к примеру, Российской Федерации, которые направлены на решение структурных проблем", таких как возвращение женщин на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком и устранение разницы в зарплатах мужчин и женщин. "Все мы можем учиться друг и друга", - резюмировала она.