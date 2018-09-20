Глава района Казани, в котором ветерану отключили свет за долги, получил выговор

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Руководитель исполкома Казани объявил выговор главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимуру Алибаеву после разбирательства в ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Александровичем Величко, которому управляющая компания за долги на несколько дней отключила свет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии в четверг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что управляющая компания добивается взыскания с пенсионера-фронтовика Юрия Величко долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, отключив электроэнергию в его квартире. К взысканию долга управляющая компания якобы привлекла коллекторское агентство, от которого в адрес ветерана поступали различные угрозы.

"Распоряжением руководителя Исполнительного комитета Казани главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимуру Алибаеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что по инциденту продолжается проверка ответственных служб. В комитете ЖКХ проверяют документы, предоставленные ветераном, запрошена необходимая документация от управляющей компании.

Как сообщалось, во вторник извинения в адрес ветерана принес глава глава Авиастроительного и Новосавиновского районов Алибаев. Власти города оплатили задолженность Юрия Величко, а директор управляющей компании был отстранен от должности.

Проверку данного факта ранее инфицировали региональные представители Следственного комитета РФ, Прокуратуры и МВД России. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская намерена провести проверку счетов пенсионера, насколько правильно они формировались.