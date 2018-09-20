Юрия Чайку переизбрали председателем Координационного совета генпрокуроров СНГ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генпрокурора РФ Юрий Чайка избрали на новый срок председателем Координационного совета генпрокуроров (КСГП) стран СНГ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по итогам 28-го заседания КСГП в Душанбе.

"Председателем КСГП в очередной раз избран генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на полях заседания КСГП подписал соглашение о сотрудничестве между Координационным советом и Межгосударственным советом по противодействию коррупции, в работе которого в настоящее время участвуют Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Со стороны Межгосударственного совета соглашение подписано его председателем, генеральным прокурором Республики Армения Артуром Давтяном", - сообщили в российском надзорном ведомстве.

Чайка в своем выступлении проинформировал о практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о промышленной безопасности, обратив внимание на то, что совместные усилия по обеспечению законности в этой сфере будут способствовать снижению техногенных рисков и сохранению экологического баланса. В ходе заседания участники обменялись передовыми практиками работы в сферах борьбы с терроризмом, коррупцией, обеспечения соблюдения законности при проведении следствия и дознания. Особое внимание участники заседания уделили рассмотрению вопросов, касающихся состояния преступности на пространстве СНГ, приняты рекомендации по совершенствованию работы прокуроров по соответствующим направлениям.

"В преддверии заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое также намечено к проведению в Душанбе 28 сентября, весьма значимыми в повестке дня заседания стали вопросы об участии прокуратур государств - участников СНГ в реализации межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с различными видами преступлений. Эта тема поднималась и в ходе встречи глав делегаций, участвовавших в заседании КСГП, с президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем Рахмоном", - отметили в ведомстве.

По итогам встречи Чайки с генпрокурором Узбекистана Отабеком Муродовым подписана программа сотрудничества между генеральными прокуратурами России и Узбекистана на 2019-2020 годы, предусматривающая проведение ряда совместных мероприятий для обмена опытом по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности, в том числе в сфере противодействия использованию интернета для распространения идеологии терроризма. "В заключительном слове председатель КСГП Юрий Чайка отметил атмосферу доверия и взаимопонимания, в которой прошло заседание, а также необходимость продолжения совместной работы по координации борьбы с наиболее опасными видами преступлений, обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Следующее заседание КСГП пройдет осенью 2019 года в Киргизии.