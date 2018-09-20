В Вологде до конца 2019 года построят четыре детских сада

ТАСС, 20 сентября. Четыре детских сада на 1,2 тыс. мест построят в Вологде до конца 2019 года. Первый из них начали возводить на ул. Возрождения, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Город ждет беспрецедентный объем работ по возведению четырех новых дошкольных учреждений за 8-9 месяцев. <…> Прошу назначить ответственных от администрации города, которые будут готовы буквально жить на этих строительных площадках. Мы пообещали вологжанам четыре новых детских сада и должны это обещание выполнить", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова с церемонии закладки первого камня.
По данным пресс-службы, также в столице Вологодской области планируется построить еще три новых детских сада на 350, 220 и 250 мест.
По словам главы региона Олега Кувшинникова, место для первого детсада выбрано на ул. Возрождения потому что, район активно застраивается жилыми домами и необходимо развивать инфраструктуру, в том числе строить детские сады.
"Детсад будет рассчитан на 350 мест: 110 мест - для детей до трех лет, 240 мест - для детей старше трех лет. Это нестандартный для города проект. Сад будет самым большим по площади - 6,5 тыс. кв. м, кроме того, здесь будет бассейн", - отметил Кувшинников.
Стоимость строительства детсада, по данным властей, составляет 342 млн рублей, из которых 204,4 млн рублей выделены из федерального бюджета. Срок окончания работ по контракту - август 2019 года. Как отметили в пресс-службе, с 2013 по 2017 годы в Вологде построили четыре детских сада, это позволило на 100% обеспечить местами детей от 3 до 7 лет. В настоящее время в очереди в ясли значится 3231 ребенок.