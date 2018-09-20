Путин: объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми составит почти 2,7 трлн рублей за шесть лет.
Такое заявление президент сделал, выступая на втором Евразийском женском форуме.
"Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта [рассчитанного на шесть лет] получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 трлн рублей", - подчеркнул глава государства.
По его словам, этот проект является логическим продолжением масштабной работы по поддержке материнства и детства, которая велась все последние годы. Путин напомнил о решении продлить действие программы материнского капитала, о помощи семьям с низким достатком и родителям детей-инвалидов. "Конечно, этого пока недостаточно, это даже слишком мало, очень мало", - признал президент.
Он отметил, что также начато субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам семьям с двумя и более детьми, а также будет оказано дополнительное содействие семьям, проживающим на Дальнем Востоке.
Президент также отметил, что власти доведут до конца работу по обеспечению стопроцентной доступности мест в детских садах и по созданию дополнительных мест в яслях.
По словам главы государства, со следующего года в РФ будут запущены бесплатные госпрограммы повышения квалификации, "которыми при желании смогут воспользоваться все мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет". "А чтобы мамы могли работать, уже обеспечена практически стопроцентная доступность мест в детских садах по всей России, практически во всех субъектах РФ, ну, за малым исключением - но это мы доведем до конца", - сказал Путин.
Кроме того, по его словам, в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях, "с тем, чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться в профессию или получить новую и возобновить трудовую деятельность".
О форуме
Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.