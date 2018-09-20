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Путин: объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей

Соответствующий национальный проект рассчитан на шесть лет
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми составит почти 2,7 трлн рублей за шесть лет.

Такое заявление президент сделал, выступая на втором Евразийском женском форуме.

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"Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта [рассчитанного на шесть лет] получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 трлн рублей", - подчеркнул глава государства. 

По его словам, этот проект является логическим продолжением масштабной работы по поддержке материнства и детства, которая велась все последние годы. Путин напомнил о решении продлить действие программы материнского капитала, о помощи семьям с низким достатком и родителям детей-инвалидов. "Конечно, этого пока недостаточно, это даже слишком мало, очень мало", - признал президент.

Он отметил, что также начато субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам семьям с двумя и более детьми, а также будет оказано дополнительное содействие семьям, проживающим на Дальнем Востоке.

Президент также отметил, что власти доведут до конца работу по обеспечению стопроцентной доступности мест в детских садах и по созданию дополнительных мест в яслях. 

По словам главы государства, со следующего года в РФ будут запущены бесплатные госпрограммы повышения квалификации, "которыми при желании смогут воспользоваться все мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет". "А чтобы мамы могли работать, уже обеспечена практически стопроцентная доступность мест в детских садах по всей России, практически во всех субъектах РФ, ну, за малым исключением - но это мы доведем до конца", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях, "с тем, чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться в профессию или получить новую и возобновить трудовую деятельность".

О форуме

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

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