Минтранс предложил единые требования безопасности для российских и зарубежных перевозчиков

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает ввести на территории страны единые требования по обеспечению транспортной безопасности для российских и зарубежных перевозчиков, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Николай Захряпин в рамках РФ Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2018" открывшейся в четверг в Калининграде.

"Для нас очень важно, чтобы условия, при которых реализуется законодательство (о транспортной безопасности), были в равной степени и для отечественных перевозчиков, и для зарубежных. Поэтому мы заинтересованы и вносим поправки в федеральный закон, чтобы все требования по транспортной безопасности распространялись, в том числе, и на иностранных перевозчиков", - сказал Захряпин, подчеркнув, что это в целом повысит уровень защищенности транспортного комплекса.

Замминистра добавил, что нормативно-правовая база в сфере транспорта постоянно совершенствуется. Подходы к ее изменению опираются на правоприменительную практику, с учетом обсуждения норм с транспортным сообществом. Все это направлено на формирование эффективной системы мер по антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса, отметил замглавы Минтранса РФ.

Актуальной задачей, по его словам, является оптимизация затрат на эти цели, для исключения издержек, не оказывающих существенного влияния на состояние безопасности на транспорте. Минтранс, в частности, рассматривает возможность ухода от ряда процедур связанных, в том числе, с разработкой планов обеспечения транспортной безопасности для некатегорируемых объектов транспорта и транспортных средств. "Вместо этого будет введен паспорт обеспечения транспортной безопасности", - сказал Захряпин, добавив, что для некатегорируемых объектов будут разработаны и введены отдельные требования.

Для более успешной реализации мероприятий по транспортной безопасности Минтранс вводит определенные моратории, в частности, по сертификации технических средств, что, по его словам, позволит создать конкурентную среду испытательных лабораторий, которые "непосредственно выполняют эту задачу", что в свою очередь снизит затраты на эти цели, добавил он.

Замминистра отметил, что Минтранс совершенствует требования безопасности к строительству объектов транспортной инфраструктуры. "Мы сегодня уже закладываем необходимость при разработке проектных решений обеспечивать соответствие (объекта) требованиям по транспортной безопасности", - сказал он. Серьезное внимание уделяется работе подразделений и расширению полномочий подразделений транспортной безопасности.

О конференции

VII Всероссийская конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2018" проходит в Калининграде 20-21 сентября при поддержке Минтранса РФ, комитета Госдумы по транспорту и строительству. Эксперты обсуждают проблемы совершенствования защищенности транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, включая террористические акты. Запланирована работа секций по воздушному, железнодорожному транспорту и метрополитенам, морскому, речному, автомобильному, городскому электрическому транспорту и дорожному хозяйству.