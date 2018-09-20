В тюменских школах запустили 19 классов нефтегазового профиля

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. В школах Тюменской области в рамках проекта "Успешная школа - эффективный регион" в сотрудничестве с компаниями "Роснефть", "Сибур", "Новатэк" и УГМК запустили 19 классов нефтегазового профиля. Об этом в четверг на панельной сессии "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли" в рамках Тюменского нефтегазового форума сказал губернатор региона Александр Моор.
"В рамках проекта "Успешная школа - эффективный регион" на базе школ Тюмени, Тобольска, Тобольского, Вагайского, Уватского районов работают 19 профильных корпоративных классов в сотрудничестве с компаниями "Роснефть", "Сибур", "Новатэк", УГМК. Благодарю эти компании и считаю, что работа по ранней профориентации, совместная разработка образовательных программ, стажировка педагогов и школьные занятия непосредственно на производственных площадках должна развиваться и в других отраслях", - сказал он.
Губернатор отметил, что достигнутый в Тюменской области уровень партнерства образования и бизнеса и по-новому выстроенный формат рабочих отношений позволяет двигаться и развиваться дальше. "Комплексный подход и наше взаимное движение друг к другу дает возможность подходить к вопросу подготовки кадров более амбициозно", - заключил глава региона.
По данным пресс-службы губернатора региона, для школьников профильных классов совместно с компаниями разработана специальная программа обучения, некоторые практические уроки проходят на площадках предприятий. "Такое объединение усилий дает возможность школьникам получить понимание о профессии в самом раннем возрасте и зарекомендовать себя в той или иной отрасли или даже компании", - пояснили ТАСС в ведомстве.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.