Более 25 тыс. паломников поклонились деснице Спиридона Тримифунтского в Новочебоксарске

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. человек посетили собор князя Владимира города Новочебоксарска, который в четверг проводил величайшую христианскую святыню - десницу Спиридона Тримифунтского, чтобы поклониться мощам. Об этом сообщили ТАСС в Чувашской митрополии.

"По предварительным данным помолиться у ковчега святителя Спиридона за время пребывания святыни в Чувашии смогло более 25 тыс. человек. В их числе были не только паломники из Чувашии, но и жители соседних регионов - Ульяновской, Нижегородской, Кировской областей, республик Татарстана и Марий Эл", - отметили в митрополии.

Собор 19 сентября был открыт до позднего вечера, пока к святым мощам не подошел последний паломник. Волонтеры помогали организовать работу с прихожанами храма. Среди них было порядка 50 паломников с ограниченными возможностями, в общении с ними помогали сурдопереводчики храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Чебоксары. Поклониться святыне смогли семьи с детьми, находящимися на лечении в паллиативном отделении, члены Чувашской региональной общественной организации "Свобода" и православной общины глухих и слабослышащих храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Чебоксары.

Из Чувашии десница святителя Спиридона Тримифунтского отправлена в город Ярославль. В аэропорту города Чебоксары святыню проводили глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, архиереи и духовенство Чувашской митрополии.

Величайшая христианская святыня, десница святителя Спиридона Тримифунтского, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа была доставлена с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих. Святыня будет пребывать в 12 епархиях Русской православной церкви до 15 октября.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился около 270 года на Кипре, в житиях святого говорится, что он обладал даром исцеления неизлечимо больных и изгнания бесов. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона в царствование императора Константина Великого (306-337) избрали епископом города Тримифунта. Епископ вошел в историю христианства, доказав на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.