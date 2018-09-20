Захарова получила международную премию за выдающиеся заслуги в сфере PR

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удостоена в четверг международной награды PROBA "за выдающиеся заслуги в сфере связей с общественностью". Церемония состоялась на территории Эрмитажа.

Как отметили учредители премии, Захарова "поменяла отношение к отрасли в стране". "Мы были поражены, с какой искренностью и смелостью Мария рассказывает про деятельность МИД и лично министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - пояснил зампред оргкомитета премии Андрей Баранников.

Захарова в ответ обратила внимание, что в сфере пиар есть все. "Я помню, как во время учебы в МГИМО преподаватели продавали нам за $6 книгу Сэма Блэка Public relations, других учебников по пиар не было", - рассказала она. "Мне важно ваше профессиональное признание", - призналась дипломат.

PROBA проходит в партнерстве с ICCO Global PRAwards - одной из ведущих мировых коммуникационных премий, учрежденной международной ассоциацией компаний-консультантов в сфере связей с общественностью.