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YouTube заблокировал канал батл-площадки Versus Battle

На странице сообщается, что канал заблокирован за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube"

ТАСС, 20 сентября. Видео-хостинг YouTube заблокировал аккаунт площадки Versus Battle. Соответствующая информация отображается на адресе его канала.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится в сообщении на странице площадки.

Versus Battle - одна из наиболее популярных российских площадок проведения рэп-батлов. YouTube-канал интернет-шоу насчитывал более 4 млн подписчиков.

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