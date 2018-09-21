В первом образовательном модуле программы "Архитекторы.РФ" приняли участие 100 финалистов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 30 лекций, тренингов и дискуссий прошло в Москве в рамках первого бесплатного модуля "Жилье в среде" программы профессионального развития "Архитекторы.РФ". Поучаствовать в них получили возможность 100 человек, сообщили ТАСС в едином институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам завершения первой из четырех частей образовательного курса для российских архитекторов.

"В рамках первого образовательного модуля участники программы посетили порядка 30 мероприятий: лекции российских и зарубежных экспертов, тренинги, направленные на развитие навыков публичных выступлений и эффективной командной работы, дискуссии, исследовательские поездки", - уточнили в институте.

Программу реализуют ДОМ.РФ и институт "Стрелка" при поддержке Минстроя России по решению заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Она рассчитана на архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных вузов.

Проводится с сентября по декабрь 2018 года и состоит из четыре недельных модулей по ключевым темам городского развития. Участвуют в офлайн-программе 100 финалистов из 50 городов России, прошедших конкурсный отбор. Лучшие участники будут рекомендованы регионам на должности главных архитекторов. Также ведется онлайн-обучение более 9,5 тыс. человек.

Двое участников программы уже назначены на руководящие должности в органах архитектуры в российских РФ, сообщил ТАСС гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. "Первый участник назначен главным архитектором в Краснодаре, второй возглавил управление по архитектуре и градостроительству Воронежской области. Это говорит о серьезной процедуре отбора, которую прошли участники проекта "Архитекторы.РФ", чтобы войти в сотню финалистов", - сказал он.

Отстаивать предложения стало легче

"Жилье в среде" стало темой первого образовательного модуля программы, который прошел в Москве с 10 по 16 сентября. В частности, участники изучили тему объемно-пространственного регламента в застройке, рассказал ТАСС участник программы, архитектор из Перми Александр Сушков.

"Парадигма функционального зонирования себя исчерпала. На модуле нам привели примеры, как это перестает работать, и мы можем, оперируя примерами, доказать правильность подхода", - сказал он.

Даже после прохождения первого модуля у участников программы должен измениться уровень взаимоотношений с государственными и муниципальными подрядчиками, считает он. "Всего за одну неделю мы как профессионалы определенно стали авторитетнее. Я для себя расширил базу для аргументации - мне будет легче отстаивать современные решения перед заказчиками", - отметил Сушков.

Новые знания и полезные знакомства

После первого модуля участники также получили понимание новых тенденций в архитектуре, прикладные навыки и полезные знакомства, рассказала другая участница программы - начальник отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры Ивановской области София Познанская.

"У нас была огромная проблема - как научить органы местного самоуправления работать с людьми. Сейчас я знаю, как с помощью механизмов градостроительных и исторических исследований учитывать запросы людей на изменения городской среды", - отметила она.

Об этой методике Познанская узнала на лекции руководителя Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаила Алексеевского. "Программа дает не только знания, но и доступ к экспертам. Так, Алексеевский отозвался на предложение лично поучаствовать в образовании [чиновников] муниципалитетов и приехать в Ивановскую область", - добавила она.

Также участники прослушали лекции замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артура Шахбазяна, российского архитектора Сергея Чобана, декана факультета архитектуры Гонконгского университета Кристофера Вебстера, профессора урбанистического дизайна факультета архитектуры университета Стратклайда Серджио Порта.

"Лекции таких известных спикеров полезны для того, чтобы посмотреть, куда двигается профессия. В нашей работе есть запрос на образованность, как со стороны исполнителя, так и заказчика. Часто муниципальные заказчики просто не в курсе современных практик, не знают, как может быть", - отметил слушатель курса, ведущий архитектор компании "Простор" из Ульяновска Кирилл Артамонов.

Обучение в формате конференции

Участники изучили опыт организации московских городских пространств, приняли участие в дискуссиях об архитектуре массового жилья и работе с микрорайонами. Важной частью модуля стала и трехдневная международная конференция "Архитектор будущего". Ее спикеры обсуждали актуальные для участников программы "Архитекторы.РФ" вопросы, поэтому конференция, рассчитанная на широкую аудиторию, была интегрирована в модуль, пояснили в институте "Стрелка".

На конференции выступили представители ведущих архитектурных бюро, дизайн-студий, институтов, компаний- девелоперов из Великобритании, США, Нидерландов, Италии, Швейцарии и России. Также в рамках конференции прошла ярмарка вакансий - представители компаний-девелоперов и архитектурных студий провели с ее участниками мини- собеседования.

Первый модуль программы показал, что участники заинтересованы в изучении практических кейсов, считает директор института "Стрелка" Варвара Мельникова. "Они хотят видеть и понимать, как были сделаны успешные проекты, за счет чего они были реализованы, и как они могут повторить эти шаги в своем регионе", - рассказала она.

Следующий модуль программы - "Города России" пройдет с 8 по 14 октября. Участники посетят Калининград, Великий Новгород, Иваново, Белгород, Грозный, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Казань, Владивосток, Якутск. В рамках третьего модуля "Современная архитектурная практика" 100 финалистов познакомятся с формированием новых общественных пространств в Берлине, Роттердаме, Копенгагене и Барселоне. Завершающий модуль пройдет в Москве, где ведущие отраслевые эксперты выступят с лекциями и тренингами.