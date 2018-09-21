В Твери установят памятник герою русско-турецкой войны Иосифу Гурко

ТАСС, 21 сентября. Первый в России памятник генерал-фельдмаршалу, герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов Иосифу Гурко установят в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской думы.

"Нынешний, 2018 год, знаменателен для открытия монумента - отмечается 140-летие освобождения Болгарии от османского ига и 190-летие со дня рождения фельдмаршала Гурко. В Твери у генерала было имение, где он провел последние годы жизни. Памятник будет установлен около храма Иосифа Волоцкого по соседству с усыпальницей супругов Гурко в родовом имении. Памятник будет открыт 31 октября", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, это будет первый в России памятник генералу Гурко. "Русский полководец почитается болгарским народом как национальный герой, в центре Софии установлен памятник Иосифу Гурко, в его честь названы населенные пункты и улицы. К сожалению, в России памятника знаменитому генерал-фельдмаршалу до сих пор нет, и тем уникальна тверская инициатива по увековечению памяти героя, чья личность имеет мировой масштаб", - пояснил представитель пресс-службы.

Бронзовый бюст уже отлит в городе Жуковском на средства меценатов.

Ранее сообщалось, что в 2011 году останки выдающегося российского полководца, освободителя Болгарии от Османского ига генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко (1828-1901) и его супруги Марии Андреевны с воинскими почестями перезахоронены в их родовом имении Сахарово под Тверью в восстановленную усыпальницу. В советское время усадьбу в Твери национализировали, в разные годы в ней размещались детская школа-коммуна для беспризорников, Дом отдыха. В 1925-м останки Гурко и его супруги извлекли и перенесли в семейный склеп в сахаровском парке, тогда же склеп был разрушен, а могила полководца предана забвению. Восстановление началось только в 2000-х годах.