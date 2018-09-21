Нацпроект "Экология" могут утвердить на следующей неделе

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассчитывает, что нацпроект "Экология" будет утвержден правительством РФ уже на следующей неделе. Об этом он сообщил в пятницу в ходе выездного заседания комитета в Астрахани.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе проект [нацпроект "Экология"] уже будет утвержден правительством, после чего Минприроды РФ будет его детализировать для каждого субъекта РФ. Программы будут все важны, особенно в направлении финансирования", - сказал Бурматов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов пояснил, что нацпроект "Экология", разработанный в рамках майских указов президента РФ, будет представлен 24 сентября на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Реализация проекта рассчитана до 2024 года и включает в себя 11 направлений. Одно из них - "Оздоровление Волги". Программа предполагает, в том числе сокращение доли загрязненных сточных вод к 2024 году в три раза - до 1,05 куб. км в год.

"В указе президента говорится именно о сокращении в три раза доли загрязненных сточных вод в Волгу. На текущий год у нас бюджетом выделено порядка 1,4 млрд рублей, на 2019 год запланировано пока в проекте 1,7 млрд. Наша точка зрения - это совершенно не те деньги, на которые можно серьезно повлиять на ситуацию на Волге", - добавил глава комитета.

Нацпроект "Экология" включает в себя также такие федеральные программы, как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Ранее сообщалось, что общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них - внебюджетное источники - 3,2 трлн рублей.