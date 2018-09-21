Систему обратной связи с населением в Анапе признали лучшей в стране

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три города - Анапа, Новороссийск и Калуга - стали победителями конкурса "Лучшие муниципальные практики" в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Об этом на заседании федеральной конкурсной комиссии сообщил президент ассоциации "Единое общероссийское объединение муниципальных образований", первый заместитель председателя федеральной конкурсной комиссии Виктор Кидяев.

"Среди городских муниципалитетов у нас первые места распределились следующим образом - первое место - город-курорт Анапа. <…> Второе место, так получилось, из того же субъекта федерации, занял город-герой Новороссийск - здесь выстроена одна из самых развитых в нашей стране систем обратной связи и привлечения жителей в систему местного самоуправления. В эту систему вовлечено больше 1,7 тыс. активистов, которыми в 2017 году было организовано проведение более 2,5 тыс. собраний жителей. <…> Третье место занял город Калуга, номинированный как раз Общероссийским конгрессом муниципальных образований", - сказал он.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" лучшими признаны практики Чистополя (Республика Татарстан), Ульяновска и города Чудово Новгородской области. По результатам рассмотрения заявок по номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" победителями стали городской округ Октябрьский (Башкирия), Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), Сорочинский городской округ Оренбургской области. В сфере градостроительной политики и развития ЖКХ по итогам конкурса лучшими признаны практики Уфы, Чебоксар и города Жатай (Якутия).

"В этом году на конкурс по всем номинациям поступило 525 заявок, в том числе 153 - в Минстрой, 142 в Минюст, 132 в Минэкноразвития и Минфин, 98 заявок в ФАДН, которое в этом году дебютировало в качестве организатора по новой номинации. Подчеркну, что это данные приемной компании федерального этапа конкурса, потому что на региональном этапе заявок было в десятки раз больше", - сообщил Кидяев.

Председатель федеральной конкурсной комиссии, вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь отметил, что практики муниципалитетов-победителей должны быть распространены на всю страну. "При этом задача сегодняшнего дня - спуститься до муниципалитетов, подготовить вместе с ними планы, сформулировать задачи. Любая тема, будь то демография, увеличение продолжительности жизни, сокращение бедности, городская среда или строительство жилья - мы должны понимать очень четко, что будет происходить на территории каждого населенного пункта", - сказал он.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. В 2018 году призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей.