Мэр Москвы продлил полномочия своего пресс-секретаря

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил полномочия своего пресс-секретаря и руководителя пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнары Пеньковой.

"Назначить Пенькову Гульнару Валерьевну на должность пресс-секретаря мэра Москвы - руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы <...> с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в тексте указа мэра, опубликованном в пятницу на сайте столичной мэрии.

Пенькова занимала указанные должности с ноября 2010 года.

18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и, согласно требованиям законодательства, отправил правительство столицы в отставку.