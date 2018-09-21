Более 75 тыс. человек предпенсионного возраста смогут ежегодно проходить переобучение

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа переобучения, которая сейчас готовится несколькими федеральными ведомствами, позволит повысить квалификацию не менее 75 тыс. людей предпенсионного возраста ежегодно. Об этом заявил в пятницу замглавы Роструда Денис Васильев на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Отдельно хотелось бы сказать о той программе, которая готовится совместно с Минтрудом, Минобрнауки и Минпросвещения. Действительно, сейчас запланирована большая работа, связанная с переобучением ежегодно не менее 75 тыс. людей по всей стране. Работа будет реализована в рамках активных программ поддержки занятости через службы занятости населения. Проект очень серьезный и требует межведомственного взаимодействия", - сказал Васильев.