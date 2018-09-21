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Ректор МГУ считает, что идея создания детских комнат при вузах требует проработки

Виктор Садовничий отметил, что необходимо изучить этот вопрос с юридической точки зрения

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Вопрос создания детских комнат при вузах является довольно затратным, и его необходимо тщательно продумать. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

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"Такое было при прежней стране, прежней власти, но это все нужно хорошо продумать. Это довольно затратно, это надо иметь госзадание университету и, конечно, лицензию на эту работу, ну, и соответствующую структуру", - сказал он в Ульяновске в кулуарах заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа.

Ректор уточнил, что необходимо внимательно изучить вопрос создания детских комнат при вузах с юридической точки зрения. "Что касается правового статуса, это уже надо юридически правильно [подойти], все-таки это дети. При МГУ есть садик наш для детей студентов, он наша собственность, наша структура", - добавил он.

Несколько лет назад детские комнаты предлагалось создавать при высших учебных заведениях, чтобы студенты с маленькими детьми могли спокойно ходить на лекции и сдавать сессии. Ранее сообщалось, что подобный опыт был реализован в Алтайском Государственном техническом университете имени Ползунова еще десять лет назад. Комнату временного пребывания здесь создали по гранту местной администрации, и какое-то время она была востребована, но в этом году не открывалась из-за снижения количества детей младшего возраста. Министерство труда и социальной защиты России недавно выступило с инициативой по открытию на предприятиях комнат для временного пребывания детей сотрудников.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичУльяновская область
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