Ректор МГУ считает, что идея создания детских комнат при вузах требует проработки

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Вопрос создания детских комнат при вузах является довольно затратным, и его необходимо тщательно продумать. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Такое было при прежней стране, прежней власти, но это все нужно хорошо продумать. Это довольно затратно, это надо иметь госзадание университету и, конечно, лицензию на эту работу, ну, и соответствующую структуру", - сказал он в Ульяновске в кулуарах заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа.
Ректор уточнил, что необходимо внимательно изучить вопрос создания детских комнат при вузах с юридической точки зрения. "Что касается правового статуса, это уже надо юридически правильно [подойти], все-таки это дети. При МГУ есть садик наш для детей студентов, он наша собственность, наша структура", - добавил он.
Несколько лет назад детские комнаты предлагалось создавать при высших учебных заведениях, чтобы студенты с маленькими детьми могли спокойно ходить на лекции и сдавать сессии. Ранее сообщалось, что подобный опыт был реализован в Алтайском Государственном техническом университете имени Ползунова еще десять лет назад. Комнату временного пребывания здесь создали по гранту местной администрации, и какое-то время она была востребована, но в этом году не открывалась из-за снижения количества детей младшего возраста. Министерство труда и социальной защиты России недавно выступило с инициативой по открытию на предприятиях комнат для временного пребывания детей сотрудников.