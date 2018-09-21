Президент Танзании объявил траур по жертвам крушения парома

ТАСС, 21 сентября. Президент Танзании Джон Магуфули объявил в пятницу четырехдневный национальный траур по жертвам крушения парома, унесшего жизни 136 человек. Об этом сообщило AFP .

"Я решил объявить национальный траур на четыре дня, начиная с сегодняшнего дня", - приводит агентство цитату из распространенного заявления главы государства.

Одновременно президент распорядился арестовать владельцев компании, которой принадлежал паром.

Накануне на озере Виктория между островами Юкора и Буголора затонул паром, на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africanews, паром перевернулся в нескольких метрах до места швартовки.