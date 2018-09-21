В Москве открывается финал чемпионата профессионалов старшего поколения "Навыки мудрых"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Финал первого Национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет открывается 22 сентября в мастерских московского досугового-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия", WorldSkills Russia).

"WorldSkills Russia предоставляет возможность специалистам в возрастной категории 50+ продемонстрировать свои навыки, приобретать новые профессии, обеспечивая тем самым целому сектору экономики возможности по формированию опытных кадров", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в соревнованиях примут участие 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет, которые выступят в 26 компетенциях: токарное производство, поварское, столярное дело, сантехника и отопление, ресторанный сервис, а также в других востребованных профессиях. В первый день чемпионата конкурсанты будут выполнять задания по компетенциям в течение восьми часов.

Второй день посвящен мастер-классам от экспертов и участников WorldSkills Russia, преподавателей московских колледжей, партнеров "Технограда", "Волонтеров победы", а также социальной сети "Одноклассники". Ожидается, что площадку чемпионата "Навыки мудрых" посетят свыше 20 тыс. человек.

Конкурентоспособность и переподготовка

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов на пресс-конференции в ТАСС отмечал, что работодатели зачастую напрасно устанавливают психологические барьеры при приеме на работу сотрудников старшего возраста. В некоторых вещах люди в возрасте, имеющие большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и "голодные до побед", считает он.

Другое дело, по словам Уразова, что в современном мире к профессиям часто предъявляются новые требования, поэтому в профориентации нуждаются не только дети, но и взрослые. Он отмечал, что только 15% населения России в возрасте 25-65 лет находятся в системе непрерывной подготовки и регулярно повышают свое мастерство. Для сравнения, в европейских странах этот показатель около 60%.

Уразов выразил надежду, что россияне обратят внимание на важность и необходимость регулярного повышения своего мастерства.

О WorldSkills Russia

Движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) появилось в России в 2012 году. Организаторы движения проводят в России соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.