СМИ: Apple может вести учет звонков и электронной переписки пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Apple включила новое положение в правила соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, касающееся учета звонков и электронной переписки пользователей. Об этом сообщил интернет-портал VentureBeat, специализирующийся на новостях технологии.

Как отмечается в публикации, указанное положение вошло в обновленную версию документа. "В целях выявления и предотвращения мошенничества информация о том, как вы пользуйтесь устройством, в том числе, примерное число звонков и электронных писем, которые вы отправляете и получаете, будет использована для вычисления рейтинга доверия, когда вы пытаетесь совершить покупку, - отмечается в правилах. - Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах".

Интернет-портал отмечает, что с его журналистами связался сотрудник Apple. Он разъяснил, что сбор данных для вычисления "рейтинга доверия" является одним из нововведений в последней версии операционной системы iOS. Метод, по словам сотрудника компании, в частности, помогает установить, действительно ли, покупку совершает реальный пользователь. Указанный сотрудник подчеркнул, что системы Apple считывают "рейтинг доверия" в виде некого абстрактного цифрового кода и никакого распространения личных данных пользователей не происходит.

Вместе с тем, VentureBeat констатирует, что сбор данных по описанному методу является нетипичным, в особенности, в свете того, какое большое значение Apple придает шифрованию данных пользователей и другим системам защиты личной информации.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.