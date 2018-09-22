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Кабмин утвердил новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Документом установлена возможность дифференциации нормативов накопления ТКО по видам и группам отходов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правовом регулировании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Установлена возможность дифференциации нормативов накопления твердых коммунальных отходов по видам и группам отходов", - говорится в пояснительной записке к документу. При этом отмечается, что это позволит устанавливать нормативы накопления ТКО по тем видам и группам, которые установлены регионами для раздельного накопления, а также в дальнейшем устанавливать дифференцированные тарифы.

Кроме того, внесенные изменения привели в соответствие с общим подходом по оплате коммунальных услуг "порядок оплаты потребителями услуг регионального оператора и региональным оператором услуг операторов по обращению с ТКО, осуществляющими транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО".

Устанавливается также, что региональный оператор может быть лишен своего статуса, если нарушит условия соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению.

"В соответствии с внесенными изменениями допускается расчет средней плотности ТКО исходя из фактических данных об объеме и массе принимаемых ТКО, а при отсутствии таких данных - исходя из установленных нормативов накопления ТКО", - говорится в документе. Уточняется, что такой порядок расчета позволит наиболее достоверно определять коэффициент средней плотности ТКО.

Кроме того, скорректирована "императивная норма о непревышении при установлении единого тарифа регионального оператора стоимости услуг, определенной по итогам конкурсного отбора". Согласно документу, превышение будет возможно в случае изменения законодательства, отклонения фактического объема ТКО от объема, учтенного при установлении тарифов, а также изменения территориальной схемы.

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