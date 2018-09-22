Занижавший баллы студенткам японский университет впервые изберет ректором женщину

ТОКИО, 22 сентября. Токийский медицинский университет, который оказался в центре скандала с занижением баллов девушкам на вступительных экзаменах, впервые изберет своим ректором женщину. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Вуз возглавит Юкико Хаяси, которая победила на выборах своего единственного соперника - мужчину-педиатра. В голосовании принимали участие ведущие профессора университета. По мнению экспертов, таким образом учебное заведение старается восстановить свою репутацию после обвинений в дискриминации женщин.

Хаяси закончила токийский медицинский университет и преподает там с 2013 года патологическую физиологию, а в 2016 году ее назначили заместителем руководителя университетского центра генетической диагностики. Официально назначение нового ректора состоится 25 сентября.

Предыдущий глава вуза Мамору Судзуки покинул свой пост летом, взяв на себя ответственность за скандал с занижением вступительных баллов поступающим девушкам. Вместе с ним уволился и председатель университета Масахико Усуи. Расследование по их делу полагает, что именно они разработали сложную систему для контроля соотношения студентов мужского и женского пола на каждом из потоков. Выбор делался в пользу первых, поскольку, по их мнению, девушки после нескольких лет работы выходили замуж, рожали детей и увольнялись, создавая тем самым кадровые проблемы в больницах, связанных с университетом.

Но, как оказалось, недобрать баллы могли и мужчины, которые ранее неоднократно пытались поступить в медицинский. Они впоследствии, согласно статистике, хуже писали тесты на общенациональном экзамене для врачей и портили тем самым репутацию вуза.