Мэр Харбина пригласил медиков Краснодара обучаться китайской медицине

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Харбина Сунь Чжэ предложил организовать обучение кубанских врачей методикам китайской медицины и пообещал оказать поддержку виноделам и сельхозпроизводителям, если те захотят зайти на рынок этого города. Об этом он сообщил на встрече с мэром Краснодара, города-побратима Харбина, Евгением Первышовым.

"За прошедшие годы мы неоднократно направляли к вам врачей, занимающихся традиционной китайской медициной. Хотим предложить вам организовать обучение ваших врачей нашей медицине. Мы готовы им обеспечить проживание, питание - подробные условия можно обсудить. С другой стороны, у вас тоже хорошо развита медицина, и мы хотели бы направлять врачей из нашего города к вам на обучение", - сказал мэр Харбина.

Первышов принял предложение об обмене медиками, добавив, что развитие медицины является стратегическим направлением для города. "В Краснодаре уже находится ряд серьезных государственных учреждений, где проводятся сложнейшие процедуры и операции, поставленные на поток - например, по трансплантологии. Сейчас мы начинаем реализацию проекта строительства нового медицинского кластера, где будет размещен, например, крупнейший на Юге онкологический центр и другие медицинские учреждения. Но также мы приветствуем развитие нетрадиционной, в том числе китайской, медицины", - отметил мэр Краснодара.

Сунь Чжэ также предложил рассмотреть варианты сотрудничества в сферах высшего образования и науки, туризма и культуры. "Население нашего города Харбин составляет 11 млн человек, а турпоток составляет 77 млн человек в год - это очень большой рынок. Мы бы хотели видеть на своем рынке вино, фрукты и другие [краснодарские] продукты, <...> готовы оказать содействие вашим бизнесменам", - добавил он.

Первышов подчеркнул, что рынок Харбина перспективен для кубанских виноделов и сельхозпроизводителей, и добавил, что в Краснодаре 33 вуза, коме того, в городе находится единственный в России профильный научно-исследовательский институт, который занимается селекцией риса, в том числе для китайских заказчиков.

Мэр Краснодара также рассказал, что реализуется проект расширения аэропорта города, который сможет стать крупным транспортным хабом. "Руководство аэропорта готово предложить преференции, если ваша туристическая компания организует рейсы, чтобы ваши туристы могли прибывать в Краснодар, а также дальше лететь в Сочи, на Ближний Восток или в Европу - через Краснодар самый близкий прямой путь", - добавил он.

День города

В субботу Краснодар отмечает 225-летие города. Проходят праздничные мероприятия, в том числе первый творческий фестиваль городов-побратимов Краснодара. В деловой программе традиционно предусмотрены встречи с руководителями зарубежных городов, с которыми Краснодар связывают побратимские и партнерские отношения.

По данным городской администрации, первые партнерские контакты между Краснодаром и Харбином были установлены в 2006 году. Через два года во время Дней Краснодара в Харбине подписано соглашение об установлении побратимских связей. Делегации Харбина с 2007 года участвуют в праздновании Дня Краснодара.