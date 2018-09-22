Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Декан исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Тучков умер в возрасте 61 года. Информацию об этом в субботу ТАСС подтвердили в пресс-службе вуза.

"Информацию [о смерти Ивана Тучкова] подтверждаем," - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.

Иван Тучков в 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981 году - аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете - преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 году. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Пост декана занял осенью 2015 года.