{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Ему был 61 год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Декан исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Тучков умер в возрасте 61 года. Информацию об этом в субботу ТАСС подтвердили в пресс-службе вуза.

"Информацию [о смерти Ивана Тучкова] подтверждаем," - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.

Иван Тучков в 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981 году - аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете - преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 году. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Пост декана занял осенью 2015 года.

Теги
Россия
Туристический маршрут по местам Толстого и Тургенева открыли в Туле и Орле
Планируется, что маршрут включат в перечень экскурсионных предложений ведущие туристические компании
Читать полностью