В Москве около 3 тыс. человек пришли на митинг против изменений в пенсионной системе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Митинг и шествие против изменений в пенсионной системе, проходящие на проспекте Академика Сахарова в Москве, собрали около 3 тыс. участников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД РФ.

"На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 3 тыс. человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", - сказали в главке полиции.

Ранее сообщалось, что 22 сентября на проспекте Академика Сахарова пройдет организованный Коммунистической партией РФ митинг и шествие против изменений в пенсионной системе.