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СК: в России за семь лет возместили ущерб от преступлений на 250 млрд рублей

Глава ведомства Александр Бастрыкин назвал среди основных перспективных направлений работы Следственного комитета раскрытие преступлений прошлых лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские следователи с 2011 года добились возмещения ущерба от преступлений на 250 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин озвучил эти данные на лекции в Санкт-Петербургской академии СК.

"Александр Бастрыкин обозначил слушателям основные результаты работы ведомства с 2011 года, среди которых более 720 тыс. направленных в суды уголовных дел, из них 69 тыс. дел о коррупционных преступлениях, более 8 тыс. дел в отношении лиц с особым правовым статусом, возмещение причиненного преступлениями материального ущерба в сумме более 250 млрд рублей, из них 30 и 35 млрд рублей за последние два года соответственно", - сообщили в СК.

Бастрыкин также уделил внимание в ходе лекции задачам текущего характера - борьбе с экстремизмом и терроризмом. "В частности, в первом полугодии текущего года в суды направлено 33 уголовных дела о террористических преступлениях и 19 дел о создании незаконных вооруженных формирований", - добавили в ведомстве.

Среди основных перспективных направлений работы СК Бастрыкин отметил раскрытие преступлений прошлых лет - более 70 тыс. преступлений с 2011 года; создание криминалистического центра; расследование преступлений международно-правового характера. Председателем отмечены и такие важные текущие направления работы, как деятельность следователей в Сирии, противодействие врачебным преступлениям, преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Бастрыкин также провел совещание с подчиненными, заслушал доклады и дал ряд указаний по активизации расследования, выяснению вопросов возможного соучастия в совершении преступлений экономического характера со стороны сотрудников органов власти и контролирующих органов.

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Бастрыкин, Александр ИвановичСирияРоссия
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