СК: в России за семь лет возместили ущерб от преступлений на 250 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские следователи с 2011 года добились возмещения ущерба от преступлений на 250 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин озвучил эти данные на лекции в Санкт-Петербургской академии СК.

"Александр Бастрыкин обозначил слушателям основные результаты работы ведомства с 2011 года, среди которых более 720 тыс. направленных в суды уголовных дел, из них 69 тыс. дел о коррупционных преступлениях, более 8 тыс. дел в отношении лиц с особым правовым статусом, возмещение причиненного преступлениями материального ущерба в сумме более 250 млрд рублей, из них 30 и 35 млрд рублей за последние два года соответственно", - сообщили в СК.

Бастрыкин также уделил внимание в ходе лекции задачам текущего характера - борьбе с экстремизмом и терроризмом. "В частности, в первом полугодии текущего года в суды направлено 33 уголовных дела о террористических преступлениях и 19 дел о создании незаконных вооруженных формирований", - добавили в ведомстве.

Среди основных перспективных направлений работы СК Бастрыкин отметил раскрытие преступлений прошлых лет - более 70 тыс. преступлений с 2011 года; создание криминалистического центра; расследование преступлений международно-правового характера. Председателем отмечены и такие важные текущие направления работы, как деятельность следователей в Сирии, противодействие врачебным преступлениям, преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Бастрыкин также провел совещание с подчиненными, заслушал доклады и дал ряд указаний по активизации расследования, выяснению вопросов возможного соучастия в совершении преступлений экономического характера со стороны сотрудников органов власти и контролирующих органов.