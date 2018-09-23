Центр по примирению передал жителям Сирии почти 5 тонн продовольствия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки передал жителям страны почти 5 т продовольствия, сообщил журналистам в воскресенье руководитель центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции: в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 т, в населенном пункте Шамир провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 т и 1 т свежего хлеба", - сказал Савченко.

Кроме того, в ряде районов города Алеппо была оказана адресная помощь 15 семьям погибших сирийских военных.

Всего центр провел 1,94 тыс. акций в Сирии, передав жителям ближневосточной страны более 3 тыс. т гуманитарных грузов.