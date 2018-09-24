Фонд Брэда Питта подал в суд на архитектора, спроектировавшего непригодные для жизни дома

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Благотворительный фонд актера Брэда Питта Make It Right подал судебный иск против архитектора, спроектировавшего непригодные для проживания дома в Новом Орлеане (штат Луизиана) для пострадавших от урагана "Катрина".

Как сообщила телекомпания NBC, фонд, основанный Питтом в 2007 году, подал в суд на архитектора Джона Уильямса. Он участвовал в проектировании более 150 домов, которые фонд Питта решил построить и подарить лишившимся крова в Новом Орлеане после удара "Катрины" в 2005 году.

По сведениям NBC, фонд Питта завершил строительство в 2016 году, потратив на него в общей сложности более $26 млн, из которых Уильямсу за работу было выплачено более $4 млн. Однако, как указывается в иске, сооруженные в итоге дома не соответствовали минимальным стандартам проживания. В частности, в них наблюдалась проблема с гидроизоляцией, а крыши были сконструированы с нарушениями.

Ранее проживающие в этих домах жители подали в суд на фонд Питта, обвинив его в мошенничестве и нарушении контрактов. Истцы утверждают, что стали жертвами обмана, и дома, переданные им в дар, не соответствовали жилым стандартам. В фонде отвергли претензии, обвинив в нарушениях архитектора. Как заявили в организации, ремонт домов и покрытие всех расходов на возмещение ущерба может стоить около $20 млн.

Ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии пострадали свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб был нанесен Новому Орлеану, под водой оказалось около 80% площади города. "Катрина" стал одним из самых разрушительных ураганов на территории США за всю историю наблюдений, экономический ущерб составил более $108 млрд.