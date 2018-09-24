Купальный сезон завершается на курортах Крыма и Кубани

ТАСС, 24 сентября. Температура воды в Черном и Азовском морях у берегов Краснодарского края все еще комфортна для купания, однако в ближайшие дни из-за холодных фронтов синоптики ожидают ее понижения. У побережья Крыма море будет оставаться комфортным для купающихся еще несколько дней, однако в течение недели ожидаются дожди и снижение температуры воздуха до 13 - 16 градусов.

"Нельзя сказать, что на Кубань пришла полноценная осень: один холодный фронт прошел, и сегодня днем немного потеплеет - до 25 градусов. Завтра пройдет еще один фронт, и за ним придет серьезное похолодание, по ночам температура воздуха может опускаться до 5-10 градусов, дневные температуры будут около 14-19 градусов. Температура Азовского моря у нас сейчас где-то 19-20 градусов, а по Черному морю: от 22 градусов в Анапе, 23 - Геленджик, 24 - Туапсе и Сочи. Сейчас температура для купания хорошая, но после 25 сентября, как ожидаем, она будет понижаться", - рассказали ТАСС в гидрометцентре Краснодарского края.

Представитель гидрометцентра отметила, что севернее Сочи температура воды уже значительно не вырастет. "Температура в море повышаться выше 22 градусов уже не будет. Так что купаться будут только те, кто приезжает к нам с севера - для них это комфортная погода. Но достаточно теплым море еще будет оставаться в районе Абхазии и, может быть, Сочи", - сказала собеседница.

По данным Крымского гидрометцентра, сейчас температура воды в Черном море от 21 до 23 градусов, в Азовском - плюс 21. Постепенно море будет остывать и здесь, однако не менее недели температура воды будет хоть и прохладной, но все еще комфортной для большинства отдыхающих. При этом со вторника на территории Крыма из-за прохождения холодного фронта ожидается резкое похолодание - до конца недели температура воздуха понизится более чем на 10 градусов.

"Ожидается сильный ветер, местами до 20 м/с, особенно сильным он будет в горах. Пройдут сильные дожди и грозы. Температура воздуха составит днем плюс 13-16 градусов, ночью плюс 7-10 градусов. <…> Пока нельзя сказать, что в Крым пришла настоящая осень, скажем так, она пока к нам заглянула", - сказала Степанова.

Перемены погоды в приволжских регионах

В Астраханской области еще какое-то время осенние дожди будут чередоваться с летним теплом. В понедельник и вторник в регионе будет переменная облачность, небольшой ветер, температура воздуха до 29 градусов тепла, а уже в среду резко похолодает на 5-10 градусов, возможны дожди и ветер. В выходные снова будет до плюс 25 градусов. "Такая неустойчивая погода, резкие перепады характерны для этого времени года [начала осени]",- сказали ТАСС в областном гидрометцентре.

В Волгоградской области последние дни также были еще по-летнему теплыми - местами температура поднималась до 27 градусов, вода в Волге была 20 градусов, и люди отдыхали на пляжах. Но в ночь на понедельник прошел небольшой дождь, и похолодало до 15 градусов. По прогнозам синоптиков, бабье лето еще придет в регион в октябре, но так тепло как в прошедшие выходные, уже не будет.