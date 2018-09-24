МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер ожидаются в понедельник вечером в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 19:00 24 сентября до 09:00 мск 25 сентября по Московской области ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 м/ с", - сказал собеседник агентства.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности и рекомендуют по возможности не выходить на улицу, при грозе держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.