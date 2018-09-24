В центре Чебоксар в 2019 году откроют многопрофильную поликлинику

ЧЕБОКСАРЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар, которое началось в 2017 году, планируют завершить в 2019 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Чувашии.

"Поликлинику планируют ввести в эксплуатацию осенью 2019 года, она станет новым современным диагностическим центром не только для жителей города Чебоксары, но и для населения всей республики", - сказал собеседник агентства.

В новом здании поликлиники предусмотрены кабинеты неотложной помощи, терапевтов, узких специалистов, функциональной диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, гинекологическое отделение и женская консультация, а также дневной стационар. Планируется, что новая поликлиника сможет обслуживать около 40 тыс. человек.

"В новой поликлинике будут соблюдены все этапы бережливости, чтобы, если человек пришел на медосмотр, он пошел по этапу маршрутизации медосмотра. Если человек пришел с проблемой, связанной со здоровьем, то конкретно по своей маршрутизации", - отметил министр здравоохранения республики Владимир Викторов.