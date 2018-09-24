Победительница конкурса "Мисс Украина" лишилась титула через четыре дня после получения

"К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты "Мисс Украина" принял решение дисквалифицировать "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко в связи с нарушением участницей условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты "Мисс Украина", - написала Киосе в Facebook .

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Мисс Украина" лишили его победительницу Веронику Дидусенко титула после того, как узнали, что ранее она была замужем. Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

Она пояснила, что причиной принятия такого решения стало обнаружившееся прошлое замужество Дидусенко. "Лицо, желающее принять участие в Национальном конкурсе красоты, должно соответствовать, помимо прочего, следующим требованиям (действуют на период конкурса): не состояла / не состоит в браке; не имеет детей. Киосе напомнила, что такие же требования указаны в условиях участия в конкурсе "Мисс мира" 2018 года. Как оказалось, Дидусенко скрыла факт того, что ранее уже была замужем.

"Победить в честном национальном конкурсе нечестным путем невозможно",- подчеркнула Киосе, добавив, что из-за недостоверных данных об участнице Украина рисковала бы потерять лицензию на конкурс. В то же время она назвала Дидусенко "красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом" и заверила, что в данном случае речь не идет о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, пояснив произошедшее исключительно условиями конкурса.

По словам организаторов, на этой неделе члены национального жюри проведут совещание, где они выберут новую "Мисс Украина 2018", которая будет представлять страну на "Мисс мира"в Китае. Имя победительницы украинцы узнают 30 сентября, пообещала Киосе.

Финал конкурса "Мисс Украина" прошел 20 сентября. "Мисс мира" будет выбрана 8 декабря на китайском острове Хайнань.