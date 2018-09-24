МЧС Москвы предупреждает о сильном дожде и ветре вечером в понедельник

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре с порывами до 17 м/с в ближайшие часы в столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 мск 24 сентября и до 09:00 мск 25 сентября в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в понедельник сообщении главка в Twitter.