МЧС Москвы предупреждает о сильном дожде и ветре вечером в понедельник

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре с порывами до 17 м/с в ближайшие часы в столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 мск 24 сентября и до 09:00 мск 25 сентября в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в понедельник сообщении главка в Twitter.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, ветер)https://t.co/1BLcnsHC6c pic.twitter.com/6Mx7mVqhTB— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) September 24, 2018
Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности и рекомендуют по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.