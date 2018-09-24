В игру Scrabble официально добавлены слова "ОК", "эмодзи" и "тверк"

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Триста новых слов, включая интернациональное наречие "OK", а также интернет-сленг появились в опубликованном в понедельник шестом издании официального словаря настольной игры Scrabble. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Игроки в Scrabble заждались появления "OK". По правде говоря, вся игра зиждется на двух- и трехбуквенных словах", - прокомментировал новое издание лексикограф и главный редактор Merriam-Webster Питер Соколовски.

В официальном списке появилось и другое двухбуквенное английское слово - ew - междометие, выражающее отвращение говорящего. Кроме того, составители признали ряд слов, пришедших из мира интернета - emoji ("эмодзи" - язык смайликов), facepalm ("фэйспалм", в русскоязычном сегменте интернета также "рукалицо" - слово, обозначающее закрытое рукой лицо, обычно от стыда или негодования), yowza ("яуза" - междометие, используемое в английском языке для выражения удивления), botnet ("ботнет" - компьютерная сеть с ботами) или hivemind ("разум улья" - так называемый коллективный разум интернет-площадок).

Любители англоязычной игры, также имеющей русскоязычные аналоги "Словодел" или "Эрудит", теперь не только смогут использовать название популярного танца twerk ("тверк"), но и перестанут спорить о том, как правильно называется азербайджанская монета гяпик. Лингвисты официально одобрили англоязычное название разменной денежной единицы Азербайджана (qapik) для использование в Scrabble.

Первый официальный словарь Scrabble от Merriam-Webster был издан в 1976 году и с тех пор обновляется каждые 4-8 лет. До его появления игроки в случае споров обращались к любому толковому словарю, однако это часто порождало еще большие разногласий. Сама настольная игра Scrabble известна под этим названием с 1948 года, а ее концепция была разработана еще в 1933 году.