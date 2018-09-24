В Магнитогорске во время циркового выступления у тигрицы случился приступ

ТАСС, 24 сентября. В воскресенье во время представления на гастролях цирка "Планета 13" в Магнитогорске у тигрицы Зены случился приступ. Об этом ТАСС сообщил дрессировщик Артур Багдасаров.

"Это было вчера, у тигрицы Зены во время представления в Магнитогорске вдруг случился приступ. Какой именно приступ, пока никто не знает. Во время представления наша задача была привести ее в чувства: ее полили водой, она пришла в себя, зашла в клетку", - рассказал собеседник агентства.

По словам Багдасарова, животное сейчас чувствует себя нормально, ест, пьет. Тигрице шесть лет, она считается нормальным тигром. "Теперь ее обследуют врачи, возьмут кровь на анализ, выяснят, что произошло", - отметил он, добавив, что такой случай в цирке первый раз.

В прокуратуре и полиции ТАСС сообщили, что не располагают информацией о проведении проверки в связи со случившимся.