Минздрав считает, что увеличение возраста продажи алкоголя поможет снизить его потребление

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что кабмин готов рассмотреть варианты ограничения продажи алкоголя до возраста от 19 лет до 21 года.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минздрав России считает, что увеличение минимального возраста продажи алкоголя в РФ перспективной мерой для снижения уровня потребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Исследования показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных. В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является перспективной мерой в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что нынешний запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним "не связан с отсутствием у таких лиц дееспособности". "Такое ограничение связано с влиянием алкогольной продукции на здоровье человека", - уточнили в ведомстве.

"В настоящее время Минздравом России прорабатываются предложения по вопросу возможного увеличения возраста, с достижением которого допускается покупка крепкой алкогольной продукции. Этот шаг с правовой точки зрения не противоречит Конституции и Гражданскому кодексу Российской Федерации", - уточнили в министерстве.

По данным министерства, многие страны пошли по пути увеличения возраста, до достижения которого национальное законодательство запрещает продавать алкоголь. В Канаде и Республике Корея алкоголь можно покупать с 19 лет, в Литве, Исландии, Японии - с 20 лет, в США, на Фиджи и в Казахстане - с 21 года, в некоторых странах, например в Финляндии, Норвегии и Швеции, молодые люди младше 20 лет не имеют права приобрести крепкий алкоголь. Кроме того, ряд исследований подтверждает, что алкоголь, особенно крепкий, оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году.

"В период до этого возраста головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям (алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, токсины). Употребление алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей", - пояснили в пресс-службе министерства.